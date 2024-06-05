藍營近期提出要凍結再廢監察院的主張，監察院長陳菊今指出，這種做法違反大法官632號釋字所作的解釋，但立院透過修憲程序來廢除監察院，她都尊重。對此，國民黨立委羅智強嗆陳菊，抓狂是必然的，監察院長薪水這麼香，他呼籲陳菊過去都主張廢監院，如今還領監察院長薪水，不如把薪水捐出來。

羅智強說，現在有民進黨30個立委提案廢除監察院，陳菊有什麼資格怪這些立委呢，這世上最荒謬的，就是一個主張廢監院的去當監察院長，把憲政職能廢光光，進化成東廠院，薪水還領得很開心。「陳菊說不該凍結，好，那我們來刪除預算，刪預算總是立院的工作吧，一個績效不彰部門，為人民把手荷包，當然要刪減預算！」

羅智強說，監察院有些盡忠職守的單位，比如審計部功能就很好，絕對全力捍衛審計部預算，但比如監察院的地方巡察經費就該刪光，這種都會嚴審，不會讓監委高涌誠這種東廠，拿監委預算到處清算在野黨、恐嚇檢察官，有功能的保留，東廠化、廢物化的預算就不浪費，他也呼籲主張廢監院的陳菊應該把薪水捐出來，不然很難看。

國民黨立委鄭正鈐也批評，陳菊站著說話不腰疼，這次執政黨也有委員提出要廢監察院，在野黨也有倡議廢監察院，就是因為陳菊做得不好，對於她的反彈而提出來。

鄭正鈐說，廢監院有修憲程序，修憲要成非常不容易，凍結預算的做法以前也發生過，如果陳菊對這部分有意見，就更應該有好的表現，讓大家認同她的表現，而不是用憲法帽子來扣著，理由不充分。