拜登重申願出兵保衛台灣 朱立倫：台灣安全採「2D戰略」

美國總統拜登近日再度重申願意出兵保衛台灣，國民黨主席朱立倫認為，美國或全世界媒體，都公認台灣是最危險的地方，國民黨絕不希望如此，因此不斷對台灣安全戰略提出建言，並強調台灣整體戰略一定要採取「2D戰略」，也就是除了保衛台灣，也要緩合兩岸氣氛與交流對話，這是兩岸雙方的重要責任。

朱立倫今參加國民黨智庫所舉辦的「諾曼地登陸80周年省思國家安全」記者會受訪時表示，他們對於台灣的安全戰略提出一些建言，甚至兵推的時候也有具體建議，都是希望能夠保衛台灣，讓台灣更安全。

朱立倫強調，但是整體的戰略上，一定要能夠「雙D」戰略共同使用，也就是不斷的透過保衛台灣以外，還要更重要能夠緩和氣氛交流對話，這些都是雙方重要的責任，所以相信這也是今天主要的目的，也不希望台灣變成最危險的地方。

淡大國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，基本上拜登的講話與過去的態度是一致的，拜登認為如果台灣被中共片面改變現狀、對台動武的話，美國必然會有軍事反應，但這個軍事反應並不會特別明確說明是什麼、會不會派兵到台灣本島上面來。

黃介正表示，美國協助台灣自我防衛，應該是包括提供武器裝備、通訊情報，這也是協助台灣自我防衛，拜登已經多次公開說會防衛台灣，這次又講了一遍，「但是他所謂的防衛台灣，如果被解讀成美國人會來幫台灣打解放軍，這就有一點過頭。」

對於兩岸關係跌宕起伏，大陸台企聯昨天聲明，呼籲民進黨正視問題，朱立倫表示，民進黨政府尤其是賴清德總統上任之後，不斷的製造了很多的問題，不但造成國內的對立，也要造成兩岸之間的更嚴重的一些衝突可能的發生。

朱立倫認為作為一個負責任的領導人，應該是要能夠促進和平、減少爭議，這才是最重要的。所以無論如何，我覺得民進黨政府尤其賴清德總統，要真正的以人民為念，讓大家能夠過一個安定、安全、安心的好日子。