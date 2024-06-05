台中慈濟醫院腎臟內科主任陳一心，為尋找解決雙腎切除病人長期低血壓的解方，發現治療過動症藥物阿托莫西汀（Atomoxetine），能成功改善病人透析低血壓問題，10年努力的研究成果，日前通過SCI期刊的美國國家腎臟基金會期刊《腎臟醫學》（Kidney Medicine）審核發表，將幫助全台9萬名及全球約300萬名透析病人。

台中慈濟醫院指出，患者林先生因遺傳性多囊腎病引發敗血症，只能手術切除雙側腎臟，但手術後卻出現嚴重低血壓；林先生自述長達七、八年的生活都在頭暈中度過，經常因血壓過低而昏倒，還曾在洗腎後騎車回家路上暈厥自撞受傷。

低血壓症狀嚴重影響林先生生活，甚至無法正常行走，只能長時間坐躺床上。每星期3次洗腎更讓他命懸一線，常透析低血壓休克送急診。林先生的母親心疼兒子年僅30幾歲就面臨終生洗腎命運，雙腎切除後洗腎更像不定時炸彈。

腎臟內科主任醫師陳一心指出，林先生的情況並不罕見卻相當棘手，嘗試各種常規升壓治療但效果都不理想，甚至尋求腎臟學領域專家也沒有具體建議。進一步安排病人做一系列功能檢查，最終確定病人是因自主神經功能異常導致低血壓，治療策略因此改變。

陳一心研究大量醫學文獻，找到在國外使用過動症藥物阿托莫西汀治療神經退化性疾病的案例。臨床上，剛開始讓林先生以安全劑量服用阿托莫西汀，最後病人服用藥物1周後，透析期間的血壓不僅變得穩定，透析後的血壓也獲得有效控制。

陳一心說，阿托莫西汀的作用機制是透過阻斷正腎上腺素的再吸收，增加血液中正腎上腺素和多巴胺濃度，帶動心跳加速和血壓上升。林先生持續服用藥物2年來血壓穩定，林先生以自己的經歷，透過陳主任的研究走向國際，能為更多受透析低血壓困擾的病人帶來新希望。