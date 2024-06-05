闖入科創無人區，上海10年研發國產醫學影像設備領先全球。圖為王超PET／CT uMI Panorama研發團隊。（澎湃新聞）

澎湃新聞5日報導，正子電腦斷層掃瞄(PET／CT，全稱 Positron Emission Tomography／ Computed tomography，大陸稱正電子發射／X射線電腦斷層成像系統)，是輔助醫師檢查和發現重大疑難病症的「火眼金睛」。一度被喻為「現代醫學高科技之冠」，作為醫學分子影像領域革命性設備，研發難度之大可想而知。上海聯影醫療科技股份有限公司（聯影醫療）一支科研團隊，用13年時間實現一系列突破，創造諸多第一：從有著業界最小尺寸晶體的PET／CT uMI 510，到業界首款2米軸向視野PET／CT uEXPLORER，再到業界最高時間解析度的PET／CT uMI Panorama，一次次深入「無人區」。這群25-35歲的研發人員正推動中國醫療科研衝向最前端。

領頭人王超記得，2023年2月，當聯影醫療發布業界首款全芯無極數字PET／CT uMI Panorama時，吸引全世界目光——該產品驗證中國科學家的自主研發實力，代表大陸國產數位化PET／CT無論在空間解析度、時間解析度和定量準確性等各方面，都名列世界前茅。

王超指出，最新一代PET／CT uMI Panorama在此前聯影醫療自主研發的PET-CT 的基礎上推陳出新，打造出了「中國芯」、「AI腦」，首次在業界實現180皮秒量級超高時間解析度。

而在十幾年前，這一切很難想像。那時，王超還在美國從事科研。是聯影醫療的創立，讓王超萌生了回國投身醫療設備研發想法。

早在2011年，上海已呈現出醫療器械產業集中度高的特點，雄厚的製造業基礎、開放的對外環境、集聚的高端人才，讓上海吸引了諸多行業企業落子，聯影醫療正是在這樣的時代背景下紮根上海。也是在那時，王超選擇加入公司，成為分子影像設備研發團隊的成員之一，隨後逐漸成長為團隊帶頭人。

「在這之前，我在美國一所大學擔任研究員，已經有了五年的工作經歷。」王超回憶道，當時中國與歐美國家之間的研發實力差距很大，「那時，美國、歐洲等國有很多人在從事分子影像設備的研發，高水準的實驗室也很多，但真正商業化的產品很少，中國國內也沒有任何這樣的產品，但國內使用者的需求卻有很多，因此我們希望可以研發出這樣的產品，來造福患者。」

2023年2月，全新一代PET／CT uMI Panorama在大陸醫療機構開展應用時，得到了諸多醫師認可——不僅僅是掃描速度超過以往任何一代產品，其成像也更為精準清晰。

大陸國產PET／CT的出現，也使得PET／CT的價格大幅度下降，「降價的同時，設備的性能也變得更好了。」王超表示，目前，大陸國產PET／CT已經在美國和歐洲都拿到了獲批上市的許可證，聯影醫療的分子影像設備迄今也已裝機數百台，併入駐日本、澳洲、紐西蘭、印度、義大利等多個國家，其中不乏像美國加州大學戴維斯分校、耶魯大學、義大利博洛尼亞大學醫學院等一批全球頂尖機構。