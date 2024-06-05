友通總經理蘇家弘表示，最新上市的車載系統和車用人機介面適用於智慧交通運輸領域中，可望為車隊管理、監控、自動駕駛等應用提供出色表現。友通的車載解決方案通過嚴格認證，符合公共運輸安全標準，並遵循全球交通運輸的標準。

最新車載系統VC500-CMS-MXM旨在實現邊緣AI，搭載第10代Intel® Xeon／Core／Pentium／Celeron處理器和適用於處理影像的MXM GPU模組，可輕鬆執行高階運算任務。同時也具備高頻寬的連接埠連接攝影機接收海量影像資料，如支援4個可鎖固的M12或RJ45 型式的802.11af PoE埠或2個高速的10G SFP＋埠，能夠被無縫整合到各種車聯網環境中，並支援M.2 B key 3042／3052 5G-NR模組和雙SIM卡功能，具備節費與不斷線通訊功能。

而內建的OOB遠端網路管理模組（OOB remote network management module）能夠進行遠端操作與軟體更新，進而節省維護成本，以應對汽車任務、採礦作業和商業物流的複雜需求。

針對智慧運輸市場中車輛管理和智慧座艙應用，友通推出10.1吋VP101-M8M車用人機介面（HMI）觸控平板電腦，採用NXP i.MX8M處理器，具有低功耗和卓越的車載運算能力，同時支援Linux和安卓作業系統。其擁有1200尼特（nits）高亮度螢幕，在明亮的陽光環境下依然可精準操作，提高了使用者的體驗和安全性，駕駛員能夠透過過人機互動界面，即時獲取車輛狀態、路況、乘客需求等資訊。

VP101-M8M同時搭配六軸感測器（IMU），結合佳世達集團設計的智慧車輛管理系統，有助於車輛管理員精準管理駕駛行為，急煞車和衝擊偵測等功能。目前已獲得多家國內外電動巴士業者的採用。除了物流業、商業載客車隊外，也可以應用於救援工作如消防車、救護車等功能性車輛。