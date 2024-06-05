其中，福特電動車銷量年增64.7％至8,966輛，混合動力車銷量年增64.5％至1萬7,631輛，燃油車年增5.6％至16萬3,417輛。
按車型來看，卡車銷量年增11.2％至10萬9,143輛，休旅車銷量年增9.4％至7萬5,697輛，轎車年增45.4％至5,174輛。
過去幾年來，跨界休旅車與皮卡車需求強勁，協助提振美國汽車製造商業績，因為美國民眾更偏好這些車型提供的便利性與彈性。
美國福特汽車（Ford Motor）4日表示，由於休旅車、皮卡車與混合動力車需求穩健，該公司5月美國汽車銷售年增11.2％至略高於19萬輛。
其中，福特電動車銷量年增64.7％至8,966輛，混合動力車銷量年增64.5％至1萬7,631輛，燃油車年增5.6％至16萬3,417輛。
按車型來看，卡車銷量年增11.2％至10萬9,143輛，休旅車銷量年增9.4％至7萬5,697輛，轎車年增45.4％至5,174輛。
過去幾年來，跨界休旅車與皮卡車需求強勁，協助提振美國汽車製造商業績，因為美國民眾更偏好這些車型提供的便利性與彈性。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。