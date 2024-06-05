其中，福特電動車銷量年增64.7％至8,966輛，混合動力車銷量年增64.5％至1萬7,631輛，燃油車年增5.6％至16萬3,417輛。

按車型來看，卡車銷量年增11.2％至10萬9,143輛，休旅車銷量年增9.4％至7萬5,697輛，轎車年增45.4％至5,174輛。

過去幾年來，跨界休旅車與皮卡車需求強勁，協助提振美國汽車製造商業績，因為美國民眾更偏好這些車型提供的便利性與彈性。