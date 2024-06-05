德國能源管理品牌「PowerWalker」於COMPUTEX展出2024年度最新電力保護解決方案，包括VFI TAP PF13／3和VFI LICR IoT等不斷電系統（UPS），不僅具高可靠性電力備援特色，面對全球AI每年高度成長的應用浪潮，PowerWalker不斷電系統更讓電力不扯AI後腿！

PowerWalker今年推出的不斷電系統（UPS）不只性能更強大、電力備援更穩定，其節省空間的特色與多語言功能設計更符合各產業中對AI和IoT應用需求的快速變化，能輕鬆導入場域，節省人力與資金，是具成本效益和靈活性的能源備援方案。

PowerWalker VFI TAP PF1不斷電系統提供從20k VA至80k VA的額定功率負載，在可提供更高功率的前提下，密度更高，佔用更少空間。以20k VA到40k VA而言，其面積僅有約70乘33公分，高度約52公分；以60k VA到80k VA而言，其面積僅有約77乘33公分，高度約92公分。與市場上其他同類產品相比，PowerWalker VFI TAP PF1可體積減少高達50％。

許多企業原本並沒有規劃導入AI應用，更沒有規劃空間設置不斷電系統，PowerWalker VFI TAP PF1節省空間的特點正消除了企業對於導入AI與新設備時所需空間與穩定電力的疑慮。

PowerWalker VFI LICR IoT不斷電系統則提供從1k VA至3k VA的額定功率負載，以1k VA到1.5k VA而言，其面積僅有約45乘44公分，高度約8.6公分；2k VA到3k VA而言，其面積僅有約60乘44公分，高度亦約8.6公分。其最高不超過9公分的扁平式設計，使得該產品能靈活放置在各種空間內，無論是直立或是橫放都不影響使用。LCD操作面板更支援多達10種語言功能，便於安裝和服務，同樣消除跨語區與跨語種的問題。預計今年底更將推出高達10k VA額定功率附載的機種。

此外還展出包括戶外電源（Portable power station）與VFI ICRE IoT等產品。戶外電源是一種內置鋰離子電池的多功能便攜式儲能電源，可儲存電能並提供交流輸出。它相當於一座小型可攜式充電站，輕巧且高功率的特色使其方便於室內外使用。VFI ICRE IoT則是一款可搭配連接物聯網的不斷電系統，可支援LAN Cable與WLAN Dongle，並可支援最多三機並聯運轉。