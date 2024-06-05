超秦5日公開生產線，引進先進設備讓肉品切割更快速。(洪凱音攝影／洪凱音台北報導)

看準台灣一年食用超過2億隻雞的商機，國內雞肉大廠超秦董事長卓靖倫表示，輝達執行長黃仁勳來台掀起AI話題，其實台灣面臨人才短缺，農畜產業也必須導入AI科技，才有發展未來；超秦2018年導入數位生產技術、AI人工智慧等科技運用，卓靖倫表示，產生的數據不僅可協助管理者做分析，也是決策的重要依據。

少子化的趨勢下，卓靖倫表示，人才招募相當不容易，以自家電動屠宰場為例，約有3成員工是外籍，包括大陸外配、越南、印尼、泰國、菲律賓等都有，這也是農畜產業必須導入AI科技的主要原因，生產可以提高效率、減少人力需求。

超秦5日也公開生產線，白肉雞方面採用高科技AI智慧農業系統，即時偵測雞場溫濕度、確認雞隻重量，確保飼養環境與雞隻成長曲線，在AI影像辨識系統判讀雞隻大小來分類，經超秦專業電宰、圓刀與人工精緻分切一條龍流程，不僅提升作業安全，產量效率也可增加50％。

全聯表示，雞肉價格親民，低脂肪、高蛋白的特性，受歡迎程度已正式超越豬肉，健身的風潮下，雞胸肉銷售比雞腿還熱門，雞肉整體業績年成長10％；以白肉雞為例，3款明星商品分別為黃金雞腿排肉切片、鮮嫩雞胸和鹽麴去骨雞腿排，超秦是獨家供應商，以日產量來說，三款產品最高分別可達1.2萬盒、5千盒、5千盒，銷售上以黃金雞腿排肉切片最熱銷，2023年銷售額超過2億元，逾300萬盒的年銷量，疊起來高度可達1200座台北101大樓。

台灣超高齡社會來臨，銀髮族人口約200萬人；卓靖倫表示，與食品工業發展研究所合作，量產0至99歲友善的「無齡」標章、容易咀嚼的雞胸肉，過程無添加磷酸鹽，利用獨家醃漬液搭配機器滾打按摩軟化肉質；此外，也獨家挑選阿里山腳下、低密度放養的明星土雞-文昌雞為潛力銷售商品。

據統計，全聯銷售科技農畜涵蓋之精肉、蔬菜、鮮魚與調理4個類別，2023年繳出超過27億元的亮眼成績。