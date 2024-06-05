墨西哥女市長桑琪士當街遇刺。（影片來源／MILENIO）

墨西哥6月2日舉行總統大選，薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）贏得勝選，成為該國史上首位女總統，這對性別高度不平等的墨西哥來說，更是意義非凡。然而，隔天就傳出女市長桑琪士（Yolanda Sanchez Figueroa）當街被連開19槍身亡。

綜合外電報導，女總統薛恩鮑姆在總統大選中獲得壓倒性勝利。然而，該國西部的科蒂哈市長桑琪士隔天便遇害。據悉，桑琪士在保鑣的陪同下，在一條公共道路上被黑幫連開19槍，與保鑣一同喪生。

雖然警方尚未調查出真凶，但當地媒體指出，此事疑似是墨西哥販毒集團「哈里斯科新世代」（Jalisco Cartel - New Generation，CJNG）所為，他們多年來從事販毒及綁架勒索。

Mexican mayor killed hours after first woman elected president https://t.co/PUTFMBcLft — BBC News (World) (@BBCWorld) June 4, 2024

事實上，桑琪士去年9月就曾被黑幫綁架，黑幫威脅她將市政府的警力交出來，改由黑幫勢力派出的代理人接管，她斷然拒絕後，3天後被平安釋放。經過此事，桑琪士才配有武裝保鑣。如今卻傳出桑琪士遇刺身亡的消息，為墨西哥大選後的喜悅局面蒙上陰影。

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