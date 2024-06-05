台大醫科女神「小馮」馮琪淯受到許多鄉民喜愛，IG擁有9.2萬粉絲的她已9個月沒有發文，最近終於更新近況，她日前燙了一頭波浪捲髮，原本頭髮扁塌看起來沒有精神，換了新髮型瞬間氣質加倍。許多網友讚翻「太美了」，不過也有一票鄉民直言「看起來好累的感覺，醫學系太操了嗎？」

小馮IG貼文一直停留在去年9月，日前終於發文分享近況，她貼出換新髮型的過程，原本長髮扁塌毛躁，看起來沒什麼造型，設計師替她燙了一頭波浪捲髮，不論綁馬尾或放下來都相當俏麗又有氣質。

一名網友在批踢踢發文表示，「小馮aka馮琪淯，即將畢業的台大醫科女神這次換了新捲髮造型，鄉民給幾分？」

許多粉絲大讚小馮的新髮型超美，「綁馬尾一樣超正」、「第一眼沒認出，看留言才知道是小馮啊」、「老婆怎樣都可以」。

不過也有不少鄉民認為小馮看起來很累，「眼神感覺被社會壓榨過了」、「被醫學訓練洗禮到面無表情了，太操了嗎」、「怎變得這麼厭世，整個雙眼無神，看來醫科很操喔。」

事實上，小馮過去曾多次在IG分享求學心境，坦言醫學系競爭壓力大，目前最重要的就是把課業顧好。