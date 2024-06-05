第五屆國家海洋日5日舉行海洋日暨雲林艦成軍典禮活動，海洋委員會主委管碧玲（右）與海洋日活動大使鄭婷怡合影。（林瑞益攝）

第五屆國家海洋日5日舉行海洋日暨雲林艦成軍典禮活動，海洋委員會主委管碧玲（左三）與海洋日活動大使鄭婷怡（左）等人出席。（林瑞益攝）

我海巡署之前救援大陸漁船，但大陸海警船近來仍持續騷擾台灣海域，加上大陸軍機持續擾台，海洋委員會主委管碧玲5日請全國民眾放心，她說，國防部與海巡署對於海疆捍衛以及對於灰色地帶的騷擾都有應處，海巡從不間斷人道救援。對於兩岸，也會盡力捍衛台海的和平與安全。

第五屆國家海洋日5日舉行海洋日暨雲林艦成軍典禮活動，管碧玲在會後對台海安全重申海委會與海巡署的立場。

管碧玲表示，從美國眾議院前議長裴洛西訪台之後，中國對台灣的騷擾就沒有間斷過，但這不影響海巡人道救援應負的責任，無論是哪一國的人民，只要有需要，海巡就會盡全力救援。

對於兩岸，管碧玲說，兩岸雖然有政治上的對立，有灰色的襲擾，但海巡會盡力量捍衛台海和平與安全，這也不影響兩岸人民福祉。兩岸人民只要有需要，海巡對救援與人道合作都沒有間斷。和平是海巡的出發點，安全是不可退讓的責任，在守護和平與安全上會依法行政，強力捍衛國土，不會退讓。

至於今年7月22 日起舉行的漢光演習，管碧玲表示，這有相關制度，有需要海巡參與的部分，海巡也會參與。