據《Markets and Markets》報告指出，隨著先進自動駕駛的需求增加，即時車輛通訊與AI運算的發展將持續帶動車載電腦系統的成長，預計市場規模將從2020年的5.65億美元成長到2025年的9.8億美元，年複合成長率(CAGR)達11.6%，尤其以商用車市場為主要成長動力。

友通總經理蘇家弘表示，最新上市的車載系統和車用人機介面適用於智慧交通運輸領域中，可望為車隊管理、監控、自動駕駛等應用提供出色表現。友通的車載解決方案通過嚴格認證，符合公共運輸安全標準，並遵循全球交通運輸的標準。

針對智慧運輸市場中車輛管理和智慧座艙應用，友通推出10.1吋VP101-M8M車用人機介面(HMI)觸控平板電腦，採用NXP i.MX8M處理器，具有低功耗和卓越的車載運算能力，同時支援Linux和安卓作業系統。其擁有1200尼特(nits)高亮度螢幕，在明亮的陽光環境下依然可精準操作，提高了使用者的體驗和安全性，駕駛員能夠透過過人機互動界面，即時獲取車輛狀態、路況、乘客需求等資訊，輕鬆掌握行車狀況。