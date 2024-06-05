國民黨立院黨團總召傅崐萁日前喊話花東交通建設三法在本會期結束前一定要通過。民進黨黨團今批評，天底下哪有這樣的民主政治，選輸的人一直幫選贏的人開支票，「你反客為主，變成你是執政者，選贏的執政者只是你的執行者，不通」，違反整個憲政設計，那根本不用選舉了。

民進黨團今召開記者會，對於花東三法，民進黨團幹事長吳思瑤表示，藍白聯手，造就史上最不恪遵憲法的立法院，花東三大錢坑法案，早知如此何必當初，民進黨團早在3月就已經對社會訴求，傅崐萁、韓國瑜領銜提案錢坑法案，民進黨呼籲「照顧花東照步來、交通建設照起工。」

吳思瑤說，民進黨遲遲以為不可的幾大理由，包括立法凌駕行政權違憲、違反交通建設評估程序、違反財政紀律及財務評估規定，這3大喊話從3月就不斷向藍白多次說明，請他們要自制，也不斷提醒傅崐萁，任何國家工程經費、計畫流程非常清楚，從規劃、設計、施工，沒有人可以快轉閹割。

吳思瑤批評，藍白講不聽，一直到民意可用，國會擴權法案牽動數十萬計「小青鳥」發揮輿論的力量，終於讓藍白感到害怕。

吳思瑤說，今天媒體斗大報導，花東三法國民黨智庫踩煞車、國民黨團內部也呈現雜音，感謝強大隱形席次發揮能量，讓國民黨面對民意必須自制，賴士葆跳出來呼籲，應當多多再討論，賴士葆說不只是財政問題也要考量專業問題，感謝國民黨，不管起義來歸是真的假的，但至少看看黨內智庫評估，也要正視黨團內部不同的意見，國民黨是否能踐行黨內民主，社會也在關心。

她也喊話，掛在帳上的領銜提案人是傅崐萁與立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，同時呼籲民眾黨起義來歸，兩黨已經喬出共提修正版本，這是違憲的，民眾黨要不要撤回與國民黨合作的修憲版本，向憲法起義來歸吧，台灣社會再一次給國民黨、民眾黨審視的機會，就看是否智慧做判斷。

民進黨黨團書記長莊瑞雄認為，全世界各國憲政制度設計，除非是專制獨裁國家，否則不管三權或五權，各有所司，行政立法分立、相互制衡，行政院長卓榮泰上周五到立法院做施政報告，這次卓榮泰施政報告有沒有把環島高鐵、國道六延伸、花東快放在裡面？

莊瑞雄質疑，立法機關片面將施政計畫調整，責任政治沒有辦法歸屬，這就是大法官會議解釋391號講的分權與制衡，任何有一點憲政常識的都很清楚。

莊瑞雄認為，現在在野黨想法是，「我人數比你多，賴清德競選總統開出來的支票，你要不要兌現我不在乎，我幫你開支票」，天底下哪有這樣的民主政治，選輸的人一直幫選贏的人開支票，選輸的人是要好好監督選贏的人開出的支票有沒有兌現。

莊瑞雄說，現在反了，國民黨自以為人數多數，變成自己當家執政，兌現在野黨開的支票，好像在點菜一樣，一張一張開出來，違反憲政設計原理。

莊瑞雄呼籲在野黨，「再怎麼野蠻也要認清自己的角色」，好好監督行政權、執政黨，而不是仗勢多數，「你反客為主，變成你是執政者，選贏的執政者只是你的執行者，不通」，違反整個憲政設計，那根本不用選舉了。