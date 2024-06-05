苗栗市長余文忠與太太李艷、母親黃瑞蘭合影。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

眾人響應善舉捐款。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗市長余文忠今5日在市公所3樓藝文中心，舉辦苗栗市公所「扶弱助學」獎助學金專戶成立記者會，總計捐出100萬元，苗栗縣政府祕書長陳斌山代縣長鍾東錦出席，並讚揚表示，希望透過中央到地方、縣政府到鄉鎮市公所，把關懷學童的愛心延伸到每一個角落。

余文忠競選期間，曾經提出若能順利當選，將捐出競選結餘款以及1票30元的市長補選選舉補助款，經過統計結餘款和補助款，共計50萬8千5百元，此外，他的母親黃瑞蘭女士更以王府大飯店名義，加碼捐獻49萬1千5百元，湊足總數100萬元，成立苗栗市扶弱助學專戶，未來將專款用於支持市內弱勢與績優學童。

余文忠指出，獎助學童不但是承襲縣長鍾東錦德政，更是兌現自己選舉承諾，母親黃瑞蘭女士為了支持他，幾乎加倍捐獻，令他深深感動，期望能夠拋磚引玉，呼籲大家一起用心照顧下一代。

余文忠表示，雖然長期以來，透過王府飯店認養偏鄉地區學校，已經要邁入第14年，不過看到苗栗縣長鍾東錦每年捐出薪資100萬元，作為學生獎助學金，希望讓青年學子獲得成就感，不要輸在起跑點的用心，自己也深有同感，因此除了今日先成立100萬元，苗栗市公所「扶弱助學」專戶之外，往後每年也效法縣長，捐出薪資50萬元，固定投入專戶內。

他說，當自己說要成立「扶弱助學」獎助學金專戶時，母親黃瑞蘭也馬上表示「她也要捐」。其實他母親已罹癌多年，雖然身體仍有病痛，卻樂觀面對生活，愛心更是不落人後，小從個人、大至宮廟，每每聽到有人要做善事，一定跑第1，而幫助他人，看到別人臉上充滿笑容，自己也就跟著高興起來，這可能就是媽媽每天都很快樂的主要原因之一。

余文忠也拿出100元紙鈔版型所製作而成的100萬元手板，他表示，大家可能沒有100萬元，但應該會有100元，只要100元就能幫助苗栗市學童站得更穩、跳得更高，讓愛的漣漪在苗栗市不斷散發開來，延伸到每一個角落。今日現場來賓也一同響應余文忠善舉，共捐贈58萬3100元。

苗栗市公所指出，扶弱助學獎助學金申請初步分為上、下學期，於每年10月1日至10月31日以及3月1日31日，凡設籍苗栗市高中職以下學校，符合經濟弱勢且品行優良、才藝績優、體育績優等其中1項，或具有其他優良事蹟之學生，都可接受報名申請或由學校推薦，經審核通過後，2個月內每人發放5000元獎助學金。

「苗栗市扶弱助學專戶」捐款資訊--戶名：苗栗市公所其他代收款專戶。銀行代碼：9020016苗栗市農會。帳號：90201-04-007004-5。