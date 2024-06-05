行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允(左)對近期大陸海警船頻頻騷擾金門海域表示關心，也對海、岸巡隊弟兄的執勤辛勞表達感謝。(于家麒攝)

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允(左)今日上午率隊前往金門海、岸巡隊進行端節慰問，並致贈金酒感恩釀及水果禮盒，由海巡署第十二(金門)巡防區指揮部主任甘禮維(右)代表接受。(于家麒攝)

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允(左)前往慰問海、岸巡隊弟兄的執勤辛勞，感謝他們平日為了金門地區海域安全所做出的貢獻與努力。(于家麒攝)

一年一度的端午佳節將屆，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允今(5)日上午率所屬團隊前往海洋委員會海巡署第十二(金門)巡防區指揮部、金馬澎分署第九岸巡隊及艦隊分署第九海巡隊拜會交流，並致贈金酒感恩釀及水果禮盒，慰問近期疲於驅離大陸海警船騷擾的海、岸巡隊弟兄的執勤辛勞，感謝他們平日為了金門地區海域安全所做出的貢獻與努力。

吳增允指出，自2月14日於金門海域發生陸船翻覆事件後，在國際上引發對台海安全的關注，最近又監控到解放軍兩艘登陸艇闖入金門限制水域，造成人心惶惶，幸賴海、岸巡弟兄日夜奔波、堅守工作崗位，守護金門海域安全，讓百姓得以安心過節，為此，特別趁端午節現前來致意，同時表示未來將促進中央與地方單位的密切合作，確保相關執法工作順利進行。

吳增允同時也對我方海巡艇在驅離大陸海警船時雙方噸位上的落差存有疑慮，對此「小蝦米對抗大鯨魚」的狀況表示的擔憂；海巡署第十二(金門)巡防區指揮部主任甘禮維對此表示，由於金門的港口目前無法停靠600噸以上的大型海巡艇，加上料羅港船席位也嚴重不足，大艦前來支援時都只能暫時停泊在外海，運補受限因此無法常駐，期盼未來水頭新建碼頭啟用後能提供給前來支援的大型船艦所需要的船席位，以解決船艦調度上的窘境。

對此，吳增允則表示將盡力協助協調，也期盼海巡署持續與陸方協商214事件的後續處理問題，讓整個事件和平落幕，早日恢復金廈海域間往日的平靜。