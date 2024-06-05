新政府上任後，總統賴清德、國防部長顧立雄是否會推動拆除軍中與榮家蔣公銅像，引發外界關注。退輔會主委嚴德發先提到，他到榮家看到榮民每天擦蔣公畫像的故事，「我們的榮民前輩、先進，跟先總統蔣公在精神上是不可分割的」，強調現狀不能改變，不宜搬動銅像，至少在退輔會相關的榮家、榮院不會動它。

國防部長顧立雄曾任黨產會主委、總統賴清德在台南市長任內曾拆除中小學部分蔣公銅像，外界關注，新政府對拆除軍中與榮民之家的蔣公銅像的態度。

立法院外交及國防委員會今天邀請國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發報告業務概況，並備質詢。此次也是嚴德發接任退撫會主委後首次備詢。國民黨立委徐巧芯質詢時指出，前退輔會主委馮世寬在卸任前表態「堅決反對」拆除退輔會相關蔣公銅像，請問嚴德發對此議題看法是甚麼。

嚴德發先提了一個小故事，禮拜一他去了台北榮民之家慰問，看到建築物前面有一幅很大的畫像，是先總統蔣公和蔣宋美齡女士的照片，榮家主任跟他說，每天都會有榮民去把照片擦的很乾淨、去保養。

嚴德發說，這個小故事給他的感覺是，「我們的榮民前輩、先進，跟先總統蔣公在精神上是不可分割的」，所以自己的答案很清楚，「現狀不能夠破壞，銅像、畫像要維持現狀，不宜去搬動它」。

徐巧芯也提到，過去行政院曾想在軍中推動轉型正義小組，但前國防部長邱國正和馮世寬都對軍中有所堅持，問嚴德發是否有也自己的堅持？嚴德發回應，最起碼榮家、榮院等退輔會這些單位，「我不會動它」。