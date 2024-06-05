外資表示，聚陽管理階層對2024年下半年的指引，表現出更加自信的態度，原因是市場需求改善。聚陽觀察到時尚類別今年強勢回歸，增長超過運動服和休閒服類別。由於需求預計在2024年下半年將超過其產量，聚陽預期將獲得定價權，並在客戶和訂單選擇上可以有更多選擇，這表明其利潤率展望有上行空間。

外資也觀察聚陽的客戶，Dick's Sporting Goods（DKS）將其2024財年的銷售指引從1-2%上調至2-3%的增長。Gap也將其全年指引上調，預計2024年將實現正銷售增長，而此前的預期為持平。Makalot對DKS和Gap訂單的銷售指引更加樂觀，公司預計這兩個客戶的銷售將以「雙位數」成長。2023年，DKS和Gap合計約佔聚陽收入的37-38%。此外，2024年下半年可能看到訂單大幅增長的客戶是Kohl's。

為支持未來增長，聚陽2024年資本支出預算為3500萬美元，較2023年的1500萬美元翻倍。三個主要的擴張項目：1、越南的新高端功能服設施（30條生產線）將於2024年第三季度完成；2、孟加拉的新40條生產線設施將於2024年第四季度完成；3、印尼的新產能的第一階段（80條生產線）將於2024年下半年全面啟動（目前運營約50條生產線）。