李詠真、周立鑫2位勇消的聯合公祭在5日上午舉行，消防同仁也剪輯影片紀念2人。（王惠慧攝）

新竹市消防局李世恭也率新竹市消防局同仁致意哀悼。（王惠慧攝）

新竹市消防局金山分隊長陳佳民率隊致意哀悼。（王惠慧攝）

新竹市晴空匯大樓5月26日深夜火警，消防局金山分隊2名消防隊員李詠真、周立鑫為搶救受困民眾，在搜索過程中氣瓶用盡而不幸殉職，5日上午舉辦聯合公祭，消防同仁也剪輯影片，紀念兩人過去足跡，並寫下「學長任務完成辛苦了，我們將永遠懷念你們。」獻給2人。

影片中一開始播放李詠真、周立鑫身穿消防制服的工作時光，從稚嫩模樣蛻變成帶領學弟妹前進的學長，同仁也寫下給2人的話，「我們永遠不會忘記立鑫學長的笑容，詠真學長穿著特色戰服－破洞常訓服時的背影，還有立鑫學長招牌的癟嘴臉，和詠真學長一貫認真的模樣，最重要的是，每一個曾經一起走過的痕跡。」

影片中也提到，2位學長中間的付出與努力，大家都有目共睹，優秀的學長們獲獎無數，曾獲得市長表揚，以及局長的鼓勵，消防員的生涯裡，建立了堅定的友情，感情也順利開花結果，謝謝你們曾經這麼努力，完成每一份任務。

影片中也穿插各分隊向2位殉職勇消鞠躬敬禮畫面，「李詠真和周立鑫的離去，是新竹市消防局的一大損失，他們的勇氣和奉獻的精神，將永遠刻在我們的記憶中。他們用生命捍衛了他人的安全，他們的精神將永遠鼓勵每一位消防員，他們是無名英雄，是永遠不會被遺忘的勇士。」

最後畫面也放上2人殉職時的消防頭盔，並寫下，「讓我們緬懷這兩位偉大的消防英雄，感謝他們為社會所做的無私奉獻和犧牲。李詠真與周立鑫，你們的英勇和無私，將永遠活在我們心中，願你們在天堂安息，我們將永遠懷念你們。」