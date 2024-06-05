台灣高鐵積極打造舒適的候車環境，在高鐵左營站1樓規劃全線第一個車站美食街，並於近期全新啟用！為了方便往來旅客在車站內用餐、休息，美食街特別引進日本知名拉麵店「一風堂」、日式泡芙「beard papa’s」以及精緻甜品店「不二緻果」等多家廣受喜愛的店家進駐，更規劃70席座位，並在窗邊座位增設電源插座，方便旅客在用餐的同時為行動裝置充電。

台灣高鐵公司表示，左營站美食街空間設計特別採用內斂冷調風格，大量使用金屬材質及灰白黑等色調，營造整體空間的涼爽感，希望旅客一進入美食街空間，就能感受到清涼快意；旅客從左營站車站大廳1號出口處下樓，即可抵達美食街，營業時間自每日10：00至22：00，全年無休，無論您在旅途中想品嚐一碗道地風味的日本拉麵，還是想要來杯咖啡配上外酥內軟的現烤泡芙或栗子蒙布朗，左營站美食街舒適、清涼的空間，都能充分滿足您的需求。

台灣高鐵於端午節假期疏運期間（6／7-6／11），共加開112班次列車（南下52班、北上60班），總計5天提供881班次列車的旅運服務，截至今（6／5）日上午8時止，共約43 萬2千人次完成訂票。高鐵企業網站已於首頁公告「疏運期銷售資訊」，並持續更新各車次對號座熱銷狀況，歡迎旅客預先查詢、提早訂位並完成購／取票，避開人潮尖峰時段。同時，更歡迎往來左營站的旅客，體驗1樓全新美食街的優質服務。