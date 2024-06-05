為避免紐西蘭進口乳衝擊我國酪農業，食藥署預告修正鮮乳標示規定，保存期限30天以上者，品名應標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」、「ESL鮮乳」，預計明年（2025）7月1日生效。專家提醒，無論是鮮乳、長效鮮乳或保久乳，一旦開封就應該盡速喝完，建議不要超過7天。

台灣大學動物科學技術學系特聘教授陳明汝說明，從牛隻身上擠下來的奶，尚未經過任何加熱處理稱為「生乳」，經過殺菌之後則是「鮮乳」，由於還有微生物存在，因此一定要全程冷藏，只要一回溫就可能滋長微生物，導致鮮乳變酸壞掉。

殺菌方法會影響鮮乳口感，保存期限也會不一樣，鮮乳保存期限通常約14天。陳明汝說，台灣約9成鮮乳都是超高溫殺菌，溫度超過100度、時間約10秒內；傳統的低溫長時間殺菌法通常是60、70度，時間約30分鐘；另外則是80到100度、時間1分鐘以內的速溫殺菌，通常保存期限僅1周。

有些民眾在超市或大賣場看到國外鮮乳效期長達90天，陳明汝說，這類在國外稱為extended shelf-life（ESL）鮮乳，也就是延長保存期限鮮乳，由於擔心國內消費者不清楚，因此又採用「長效鮮乳」名稱。

長效鮮乳有2大關鍵。陳明汝說，首先是殺菌溫度稍高，通常都使用100度以上的超高溫殺菌法，且殺菌時間較長，其次是充填過程幾乎是在無菌環境下，避免環境中的微生物導致落菌，加上全程冷藏，因此可以存放較長時間。

至於市面上常見的保久乳，則和鮮乳不同。陳明汝說，保久乳是採用滅菌方式，和殺菌不同的是，連微生物都會一併殺掉，以超過100度的高溫、超過大氣壓力的高壓方式，在無菌環境下充填在利樂包或玻璃瓶，可以常溫保存。

陳明汝提醒，無論是鮮乳或保久乳，一旦開封之後就要儘速喝完，建議不要超過7天，因為家中環境不可能是無菌狀態，如果又用嘴巴接觸，更容易腐壞。食藥署副署長林金富則提醒，不要喝沒有殺菌的生乳，務必選購經過殺菌的鮮乳。