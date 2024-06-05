綜合港媒報導，日本5月au Jibun銀行服務業採購經理指數（PMI）終值降至53.8，雖低於4月分的54.3，但高於初值的53.6。有關指標自2022年9月以來一直保持在50的盛衰分界線以上。
調查顯示，雖然5月增速有所放緩，但受旅遊業和日圓疲軟推動，新業務仍在增長。受惠於日圓貶值和其他亞洲經濟體的需求，來自海外的新業務量增速為自2014年9月推出新的出口分項指數以來最快。
日本5月綜合PMI升至52.6，追平去年8月觸及的高位，4月分為52.3。
在通膨壓力持續下，日本5月服務業活動延續強勁增長勢頭，推高今年再次加息的預期。
綜合港媒報導，日本5月au Jibun銀行服務業採購經理指數（PMI）終值降至53.8，雖低於4月分的54.3，但高於初值的53.6。有關指標自2022年9月以來一直保持在50的盛衰分界線以上。
調查顯示，雖然5月增速有所放緩，但受旅遊業和日圓疲軟推動，新業務仍在增長。受惠於日圓貶值和其他亞洲經濟體的需求，來自海外的新業務量增速為自2014年9月推出新的出口分項指數以來最快。
日本5月綜合PMI升至52.6，追平去年8月觸及的高位，4月分為52.3。
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