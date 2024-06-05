民進黨高雄市黨部5日舉辦第7、8屆黨部主委交接暨就職典禮，新任黨部主委黃文益正式上任，他宣示新團隊接棒後的2大目標，包括將高雄黨員數提升至5萬人，並深入基層尋找人才，擴張黨內里長人數，另外，黨部後續也會舉辦多項不同主題活動，爭取更多民眾認同。

黃文益表示，正式接任黨部主委代表責任的開始，這任主委很重要的工作就是要在基層紮根，包括里長、議員及市長的選舉都要完成提名及布署，必須全盤考量，設法把民進黨的戰力極大化，所以他希望擴增基本盤，把有效黨員人數從現在的4萬7000多位，1年內擴充到5萬位以上，且要密集下鄉，尋找有志為高雄服務的基層，擴張黨內里長人數。

黃文益指出，把基礎打好之後，接下來要準備的就是議員布局，絕對會以科學數據做為參考，設法讓民進黨在議會單獨過半，而市長部分則是由中央黨部執行，地方黨部會秉持中立的態度，讓有能力、有條件的人在公平狀態下競爭，並協助民進黨推派的人選贏得勝利。

黃文益也宣布，高市黨部新團隊將於8月底結合民間團體舉辦電音派對，讓年輕人知道民進黨是年輕的政黨，可以跟大家站在一起，11月則會舉辦「毛小孩happy day」寵物派對，要讓熱愛毛小孩的民眾感受到接地氣的民進黨，以多元化的行銷，爭取更多民眾認同。

此外，先前柯志恩就任國民黨高市黨部主委時，曾嗆民進黨盡量「放馬過來」，如今他正式就任主委，他宣示，為了高雄未來的發展，絕對會讓柯志恩感受到什麼叫「萬馬奔騰」，民進黨會團結共同奮鬥，贏得勝利。