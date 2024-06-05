立法院財政委員會今日舉行《財劃法》修法公聽會，邀請22縣市財政局長與相關官員共同討論，其中六都之中，新北市、桃園市支持國民黨版本，由中央先釋出財源。

六都中的台北市有3點建議，其中營業稅應歸於地方，其中50％是依據營利事業營業額分配，另外50％則列入統籌分配稅款；另外保障教育、社福與基本設施，所以不要低於所得稅與貨物稅的10％；以及不宜再中央花錢、地方埋單。

高雄市則表示，各地方縣市政府都有不同考量，各項指標都對各縣市都很重要，水平要審慎考量，單一指標都無法代表22縣市。

高雄市要邁向淨零城市則建議未來要考量減碳、攔碳等未來支出應納入考量；此外社福支出，指標也要思考老人化；以及未來國土法要設施，轄區內農地面積較大的城市也應該要納入考慮。

新北市則表態支持國民黨版本的財劃法，新北市表示，再精省之前全國總收入分配比中央政府與地方政府比率是6比4；但是精省之後，中央就先拿走了15％，先求有再求好，讓地方政府有足夠的財源可以建設。

同時新北市也認為，中央10年撥補增加是來自經濟成長以及影響國防、外交與跨省市建設都有解方、中央政府不宜再以凝聚共識作為推託之詞。

桃園市表示，國民黨版本來看，六都讓例從原本的62％與32％，調整為49％與45％；統籌分配加計一般補助款市會增加的，確實有可行性、各縣市也較能夠接受。

台中市則表示，目前所提的財劃法修正，都希望中央可以擴大分配稅款的規模，分配比率上各縣市所提指標難有共識，調整權重是零合競爭，所以台中市希望把財源作大、分配比率則維持現狀，各縣市獲配額度都增加、解決地方財政困境，加速建設。

台南市則表示，如何統籌分配款分配不是「用喊的」，台南市則是提出2項原則，首先就是公平性，例如台南市的南科產值已經超過竹科，但是產值卻算在竹科，但是用水、建設都是台南支出，十分不公平；其次財政紀律，遵守財政紀律的縣市可以多補助一些。