不少民眾將自家房屋改為民宿經營，地方稅局表示，鄉村住宅依民宿管理辦法申請登記供民宿使用，在符合客房數五間以下，客房總面積不超過150平方公尺，及未僱用員工，自行經營情形三大原則下，可將民宿視為家庭副業，得免辦營業登記，房屋可按非自住住家用稅率課徵房屋稅。

財稅局進一步說明，合法登記之民宿，始得享有租稅優惠，但若未符合上述要件，或民宿未合法登記，應以實際供民宿使用面積按營業用稅率課徵房屋稅。