大陸5月31日公告自6月15日起取消對134項台灣輸陸商品適用ECFA早收清單下的關稅優惠。新北市長侯友宜今（5）日被問及此事，表示台灣人民不能接受文攻武嚇、很反感，並強調若再發生ECFA其他商品被終止，其他產業還是會發生更大的衝擊，「這才是我們需要跟大陸好好坐下來，在尊嚴、平等、友善底下好好溝通的」。

國民黨籍新北市議員周勝考今天在新北市議會總質詢，提到大陸最近制裁，新北如何因應。侯友宜說，面對這段時間大陸對EFCA有些項目，尤其攸關很多傳統業者影響關稅優惠，「就這部分跟業者之間都有做好輔導及如何做好因應的一個準備，經發局之前就開過很多次會，針對萬一衝擊，這些產業如何在轉型過程到位」，加上產業在新北占比不高、影響不大。

侯友宜說，最主要後續問題，「若再發生ECFA很多再被終止的時候，其他產業還是會發生更大的衝擊，這才是我們需要跟大陸好好坐下來，在尊嚴平等友善底下好好溝通的」，並指出與對岸交流可以透過民間宗教、文化教育，「很多方向多溝通，產業裡面也可以扮演很重要角色」，但強調雞蛋不能放在同籃子，國際還是該積極擴張。