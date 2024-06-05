AI教父、輝達（NVIDIA）董事長黃仁勳颳起AI旋風，透露將加碼在台設第2座研發中心，包括高雄等9縣巿瘋搶輝達。對此，高雄市長陳其邁今（5）日細數高雄優勢，包括有半導體等完善產業鏈、多所頂大及亞灣地點條件佳等，「高雄一定會做最好的準備，歡迎輝達來投資」，希望以台灣共好的原則來推動。

針對新竹縣爆料輝達已主動聯繫，並表達有意在新竹設廠，而高雄有主動跟輝達聯繫？或是輝達有主動跟高雄聯繫嗎？對此，陳其邁不置可否。他今受訪時強調，高雄當然希望輝達到高雄投資，要有很多條件來成就，高雄一定會做最好的準備，歡迎輝達來投資。

陳其邁接著細數高雄優勢指出，高雄現在包括清華、陽明交大、中山、高科大這些頂尖大學，再加上高雄亞灣5G AIoT園區等條件，大型半導體先進製程廠商，像台積電等也都進駐高雄；高雄也積極發展智慧電巴、智慧城市、智慧製造這3大領域，這都需要非常大的算力，以及整個資料及解決方案的平台，希望提供最好服務給輝達選擇總部參考。

針對各縣市瘋搶輝達，陳其邁說，整個台灣逐漸被看見，尤其在AI領域，「我們都是台灣隊」，當然也希望跟其他縣市共同發展，配合整體相關產業聚落的建構更完整，打造有競爭力、更強韌的生態系，這樣才能符合台灣AI產業的發展，「我們還是以台灣共好的原則來推動」。

「高雄市政府就認真做、惦惦做，招商就認真、務實的，來解決企業的問題！」陳其邁重申，現在AI的競爭非常激烈，半導體也是一樣，時間是最大的風險，中間涉及與中央、地方政府等單位溝通。

「我們就把時間壓縮到最短來減低他的風險！」陳其邁坦言，否則過程太久，也許台灣優勢就會一閃而過，因此高市府就是盡力、努力的做，減低廠商的風險，把行政效率拉到最高，來客製化並解決如輝達等其他投資大廠設廠所遇到的障礙。

陳其邁特別強調，會在高雄港保留3席帆船船席給輝達，因為高科技或是AI、IC等設計領域，都處於高壓，「我們希望（他們）能夠有好的宜居環境」，因此這3席特別保留給輝達員工。至於其他大廠，是否有船位，就是個案談，「他們有的還沒有買船，當然最重要要有帆船執照，我們都可以提供服務」。