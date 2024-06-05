我國去年銷售362億根香菸，粗估每年逾90億根菸蒂分布在環境，尤其菸蒂殘留的塑膠成分至少10年才能分解，環境部長彭啟明5日宣布攜手文化部，欲透過改變文化的方式，使吸菸者確實熄煙、不邊走邊抽、菸蒂丟垃圾桶。此外，環境部也將鼓勵地方政府在非禁菸區設置菸蒂收集設施，並協調地方政府編列檢舉獎金、提高獎金額度。

環境部長彭啟明表示，亂丟菸蒂取締件數已來到25萬628件，環境部過去執行源頭總量管制、加強環境清掃等措施，未來將推動「全國菸蒂不落地方案」，從改變文化、源頭減量、稽查取締、環境清理、公私協力、加強研究共6大客策略及21＋N項措施，落實菸蒂不落地。

他指出，將與文化部攜手改變文化，在源頭就讓吸菸者養成習慣，確實熄菸、不邊走邊抽、菸蒂丟垃圾桶，形塑社會氛圍、相互鼓勵提醒及通力實踐來改變。

文化部長李遠則表示，他上任提出4大方向，其一即文化就是生活，希望與彭啟明發起「新文化運動」，使大家發自內心愛惜土地，更期待有一天國人抽完菸，隨手將菸蒂放入菸盒。

針對「源頭減量」策略，環境管理署副署長顏旭明說明，將推廣菸蒂帶回家或丟垃圾桶、邀請青年擔任倡議大使、補助地方政府在非禁菸區設置熄煙盒並加強清掃、研議創新排水溝蓋過濾清除菸蒂與垃圾的裝置、研議製造者及販賣者應負收集菸蒂責任、環境清理及環境友善產品責任、研議以清除處理費作為收集處理菸蒂的財源。

「稽查取締」則是導正隨意丟棄菸蒂行為，顏旭明表示，將協調地方政府編列檢舉獎金、提高獎金額度，並擬定環境衛生稽查管制計畫，透過錄影或監視器舉發丟棄菸蒂，並研議提高亂丟菸蒂裁罰準則最低下限。

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