SAF為不使用化石原料生產的航空燃料，可由包括生物和非生物原料等多種原料製成，目前主要的SAF，是以廢棄食用油等生物殘留餘物生產。漢莎航空集團多年來積極參與SAF研究，若搭乘歐陸中段且隸屬漢莎集團的客機，均已注入20％的SAF至飛行系統。

漢莎航空集團是全球五大SAF客戶之一，努力推動引進下一代永續航空燃油，包括基於廢棄物材料、可再生電能（PtL）及直接利用太陽光合成燃料（StL）等，減少乘客個人與飛行相關的二氧化碳排放，目標希望在2050年實現碳中和夢想。

鳳凰2023年經環境部核定銀級環保標章，對外向來致力推廣企業環保，並透過綠色旅遊行程，對旅客產生正面影響。對內則規畫環保公益活動並鼓勵公司內部珍惜資源，此次與漢莎航空集團合作，向永續旅遊願景再邁進一步。

鳳凰認為，面對全球暖化及地球環境氣候變遷，必須正視人類行為對地球的巨大影響。使用SAF燃油相較於傳統煤油，能減少高達80％的碳足跡，使用SAF絕對是旅行業刻不容緩的責任與方向，很榮幸能與漢莎航空集團合作，透過支持SAF為環境盡一份心。