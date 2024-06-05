過去這5年來，輝達股價已經飆升逾3000%，並在AI狂熱帶動下，最近一舉突破了1000美元大關。

輝達在5月底發布意外強勁的業績與展望，同時也宣布1股拆為10股的股票分割計畫自6月7日起生效。關於這個歷史性的時刻，投資人應該注意什麼？

首先，股票分割會降低每股價格，但不會改變公司股票市值，也不會改變持股價值。輝達將股票1股拆為10股，意味著投資人原本持有1股將額外收到9股。有意參與這次股票分割的投資人，必須在6月6日登記日前成為輝達股東。輝達將在下一個交易日（即6月7日周五）收盤後配發新股，並在6月10日周一以拆股調整後的價格開盤。

已經是輝達投東的投資人在股票分割之前、分割期間或分割後都不需要做任何動作，待拆股作業完成後，其持有之輝達股票就會自動暴增為10倍，儘管價值不變。想要在本周買進輝達股票的投資人也可以如常購買，待6月7日之後也會收到更多股票。當然，股東也可以如常賣出股票。

從下周一開始，輝達股票將以較低的價格開始交易，但投資顧問公司Motley Fool分析師認為不應對股價會因此立即飆漲抱有太高的期待，因為股票分割並不是股票表現的催化劑。但考量到輝達的業績表現，以及其AI晶片與相關產品的強勁需求，其股價可能在未來幾周和幾個月內持續走高。