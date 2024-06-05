貨櫃海運第三季旺季更旺，依據最新訊息透露，地中海航運（MSC）、達飛（CMA）等公司宣布對遠東到美國航線在7月1日起加徵旺季附加費（PSS），同時針對部分港口加收港口壅塞附加費（PCS），貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）5日股價大漲。

紅海危機貨櫃船舶改道，使得周轉率下降，旺季提前到來，運力需求增加，部分港口壅塞加劇、設備短缺和價格上漲，其中新加坡港口塞港，目前有40多艘貨櫃船等待約七天左右。據統計，全球港口塞港約占用約7％總運力。

鑑於現貨價格大漲，已比長約價格高出數千美元，目前船公司與客戶重新洽談合約。在此之前，地中海航運（MSC）、達飛（CMA）等已提前通知客戶，7月1日起遠東到美國航線要額外加收旺季附加費（PSS），加收金額頗高，長榮、陽明加收的金額也差不多。

為了迎接更旺的季節到來，地中海航運預計從7月1日起針對遠東到美國航線的長約客戶，實施旺季附加費（PSS），每20呎櫃加收2,000美元，每40呎櫃加收2,500美元，每40呎HC櫃加收2,813美元，每45呎櫃加收3,165美元。另外，地中海航運6月27日起從中東出口至美國東岸、墨西哥沿岸，全面實施綜合費率附加費（GRI），每20呎櫃加收800美元，每40呎櫃加收1,000美元。

達飛（CMA）也宣布宣布7月1日起遠東到美國航線加收旺季附加費（PSS），每20呎櫃2,160美元，每40呎櫃2,400美元，每45呎櫃3,040美元等。

CMA宣布從大陸到西非等航線，提早到6月7日起，每20呎貨櫃加收500美元的旺季附加費（PSS）。

此外，由於巴西的巴拉那瓜港口也開始擁堵，CMA對進口到該港口的客戶額外徵收港口擁堵附加費（PCS），每貨櫃150美元。