目前財劃法修正草案累計已達17案，但尚無行政院版本。莊翠雲5日指出，感謝財委會安排公聽會來邀請各地方政府和專家學者表達意見，大家一起討論；財政部會採取開放的態度，聽取各方意見。
地方提財劃法修正 財長：採取開放態度
立法院財政委員會5日召開「財政收支劃分法修正草案」公聽會，財政部長莊翠雲會前受訪時針對財劃法修法原則時，以「調劑財政盈虛，均衡區域發展」12字回應。莊翠雲表示，對於財劃法，財政部採取開放態度，會聽取各方意見。
立法院財政委員會5日召開「財政收支劃分法修正草案」公聽會，財政部長莊翠雲會前受訪時針對財劃法修法原則時，以「調劑財政盈虛，均衡區域發展」12字回應。莊翠雲表示，對於財劃法，財政部採取開放態度，會聽取各方意見。
目前財劃法修正草案累計已達17案，但尚無行政院版本。莊翠雲5日指出，感謝財委會安排公聽會來邀請各地方政府和專家學者表達意見，大家一起討論；財政部會採取開放的態度，聽取各方意見。
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