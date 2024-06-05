綜合港媒報導，日本長期實質工資下跌的前紀錄，是2007〜2009年出現的連續23個月實質工資下跌，當時是環球金融危機，數以百萬計人處失業狀態。

厚生勞動省的數據指出，4月名義整體現金收入年增2.1％，較前一個月上升1％，亦是10個月以來最大升幅；加班工資年減0.6％；經常性工資則年增2.3％，是1994年10月以來最大升幅。