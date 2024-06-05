綜合港媒報導，日本長期實質工資下跌的前紀錄，是2007〜2009年出現的連續23個月實質工資下跌，當時是環球金融危機，數以百萬計人處失業狀態。
厚生勞動省的數據指出，4月名義整體現金收入年增2.1％，較前一個月上升1％，亦是10個月以來最大升幅；加班工資年減0.6％；經常性工資則年增2.3％，是1994年10月以來最大升幅。
據日本厚生勞動省公布的數據顯示，日本4月經通膨調整的實質工資年減0.7％，跌幅較3月跌2.1％放緩，但為連續25個月下跌，反映生活成本增加抵消加薪幅度。
綜合港媒報導，日本長期實質工資下跌的前紀錄，是2007〜2009年出現的連續23個月實質工資下跌，當時是環球金融危機，數以百萬計人處失業狀態。
厚生勞動省的數據指出，4月名義整體現金收入年增2.1％，較前一個月上升1％，亦是10個月以來最大升幅；加班工資年減0.6％；經常性工資則年增2.3％，是1994年10月以來最大升幅。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。