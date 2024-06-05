後疫情時代VanLife風潮方興未艾，福斯商旅旗下露營車及七人座休旅如California、Caddy Maxi、Multivan三款車型均創亮眼銷售表現，5月掛牌數408輛，再創單月銷售紀錄，更較去年同期成長21％。

台灣福斯商旅表示，為回饋國人的熱情支持與肯定，以及迎接即將到來的盛夏旅遊旺季，現正入主即可享有全車系專屬購車優惠，包含Caddy Maxi車系的高額分期零利率，再享第六年延長保固專案；亦或是California全車系的低頭款、低月付的VanLife 自由選超值專案。

台灣福斯商旅表示，6月入主福斯商旅全車系，即可享有全車系專屬超值購車方案。其中包含德制正七人座休旅的「Caddy Maxi全車系」，本月入主可享高額分期零利率，再享第六年延期保固；亦或選擇專屬低月付方案，同步再享福斯商旅品牌全險優惠；同時，徹底展現VanLife生活態度的「T6.1 California全車系」，不僅享有專屬優惠分期方案，還可再享車輛全險優惠，亦或是搭配VanLife低頭款低月付自由選，同步可選擇合約期滿還車方案。

此外，入主全新世代的德國新創七人座「The All-New Multivan」，也能輕鬆擁有超值優惠分期方案，同步再享全險優惠，台灣福斯商旅就是要給您隨心所欲不設限、輕鬆擁有VanLife樂旅生活。