因應「護國神山」台積電進駐高雄，屆時將使用再生水。高雄市副市長林欽榮於6月4日率高市府與水利局團隊到新加坡拜會新加坡國家水務局（PUB），透過雙方熱絡的交流，分享彼此經驗。

林欽榮說，因應台積電進駐，為避免排擠民生用水，高市配合於2026年起陸續供應再生水共計每日11萬噸當作產業用水，採促參BTO模式，由民間廠商興建完後將產權移轉給政府後再由政府委託民間廠商營運，並採RO等技術處理，追求節能、淨零碳排、環境友善。

新加坡國家水務局由產業技術合作部資深經理孔君蕙代表接待高市府訪問團，介紹新加坡的重要水利設施，濱海堤壩兼具多功能用途，包括蓄水、防洪等功能，旁邊設置的資源永續展覽館，內容包括水資源、氣候變遷、淨零、減廢、智慧及未來城市等許多面向。

至於Keppel濱海東部海水淡化廠，由新加坡吉寶公司自備土地負責設計、興建、持有及營運，該廠為新加坡第4座海水淡化廠，採雙水源模式規畫，可於豐枯水期時針對不同水源包含濱海堤壩內淡水及海水使用RO等技術處理至可供飲用的淡水，這也是新加坡首座直接以管線連接各處理單元為設計的海水淡化廠，精減機械設備及池槽，約可節省15％的電力及減少近30％的用地。