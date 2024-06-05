法務部保護司副司長林秀敏(右一)也率隊前往探視因車禍而受重傷之許小妹妹，也為她加油打氣，祝願她在大家的關懷中早日康復。(圖／金門地檢署提供)

法務部保護司副司長林秀敏昨(4)日率司法保護業務評鑑團隊，跨海前往金門地檢署進行2024年度司法保護業務評鑑，除對於金檢觀護業務、犯保金門分會及福建更生保護會等司法保護業務進行深入了解外，也感謝第一線所有工作人員對司法保護業務的辛勞付出，並勗勉大家繼續為司法保護業務努力。

金門地檢署指出，犯罪被害人保護工作及社會勞動業務都是司法保護業務的重點工作；其中「犯罪被害人權益保障法」於去年1月7日經立法院三讀通過，並於2月8日經總統公布，不僅擴大對犯罪被害人的服務範圍，並深化保護服務措施，使犯罪被害人權益保障邁入新的里程碑；而易服社會勞動自2009年9月施行迄今已近15年頭，主要提供短刑期犯罪者另一個可回饋社會又可兼顧家庭生活的易刑處分。

金門地檢署也強調，該署雖人力有限，但所有人員對於司法保護業務的推動不虞餘力，積極結合社會資源並透過在地各機關團體的協助，使得各項業務能夠順利進行。感謝副司長林秀敏及評鑑人員在評鑑及視察的過程中提供不少寶貴的建議與指導，希望在大家的共同努力之下，使該署的司法保護更臻完善，讓金門地區的民眾得以真切感受到柔性司法保護政策的溫暖與服務。

完成業務評鑑後，林秀敏並由金檢主任檢察官施家榮、官長林立中及犯罪被害人保護協會金門分會主委蔡育仁的陪同下，前往慰問今年2月間因車禍失去母親、自己也身受重傷造成雙下肢癱瘓須長期臥床的馨生人許小妹妹。林秀敏除代表法務部表達端節關懷慰問外，也為許小妹妹加油打氣，復健之路漫漫，祝願許小妹妹在大家的關懷中早日康復。

犯保協會金門分會主委蔡育仁表示，該案發生後，除了於第一時間前往慰問外，在過去這段期間，協會人員並積極協助申請犯罪被害補償金、醫療補助等，未來仍將會持續給予關懷服務，提供更周延保護之需要，貫徹政府協助弱勢之施政主軸，進而落實保護犯罪被害人之宗旨。

除探視馨生人外，林秀敏也率隊前往金門監獄，視察金檢社會勞動業務執行狀況。典獄長楊戶政除介紹社勞人在金門監獄執行社會勞動之狀況外，也隨同關懷、鼓勵在場執行的社勞人，後續並就社勞業務的執行進行意見交流，期許未來合作無間，以強化社會勞動業務之效能。