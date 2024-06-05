《韓民族日報》5日報導，韓國總統尹錫悅與48個非洲國家領導人於4日舉行韓非峰會，商定建立「韓國-非洲關鍵礦物對話」常設協商機制，就半導體和電動汽車電池所需的關鍵礦物供應和技術合作達成協議。

尹錫悅當天在京畿道高陽市韓國國際會展中心（KINTEX）主持首屆韓非峰會，並與非洲國家領導人及代表團發表《韓非峰會聯合宣言》。

尹錫悅和非洲聯盟（AU）的輪值主席國茅利塔尼亞總統蓋祖瓦尼（Mohamed Ould Ghazouani）會後共同會見記者並介紹峰會成果。尹錫悅表示，「韓非關鍵礦物對話」協商機制將成為通過互惠合作謀求供應鏈穩定，為全球礦物資源可持續開發做出貢獻的模範。

尹錫悅表示，韓國與非洲國家商定推進簽署經濟夥伴協定（EPA）和貿易投資促進框架（TIPE），進一步擴大互惠貿易投資合作，從而實現同步發展。為此，韓方爭取到2030年將向非洲提供的官方發展援助（ODA）規模提高到100億美元水平。韓方將進一步加強「韓國大米帶」（K-Ricebelt）等項目，提高非洲糧食自給能力。

此次韓非峰會將於5日以雙方企業家參加商務峰會等活動結束。