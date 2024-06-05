以蔡姓男子為首的環保犯罪集團，長期在台糖土地非法掩埋廢棄物，時任台糖巡查股長的陳姓男子，被控掩護蔡男集團的犯行，遭逮捕後羈押，一審認定他涉犯背信罪處刑1年8月，二審卻以他既沒有違背任務，也沒有取得自己或第三人不法利益或損害台糖利益意圖，逆轉改判無罪確定後，陳男請求刑事補償，獲台南高分院決定補償50萬4000元。

二審表示，陳男從2022年1月5日被逮捕後，檢方隔天聲押獲准，直到2022年5月10日被一審准予20萬元具保停止羈押獲釋，合計羈押126天。

檢警調專案小組2年多前偵辦蔡姓男子的環保犯罪集團，長期將中北部的事業廢棄物，運送到台南的台糖土地非法掩埋，總面積達2萬6997平方公尺，清理費用約10億2701萬多元，全案偵結後，檢方依廢棄物清理法起訴蔡男等18人。

其中，擔任台糖巡查股長近18年的陳男，負責監督綜理該區處管轄土地資產巡查、管理工作，因被專案小組發現曾經告知蔡男，「你不要再進來倒了，我們之前一直幫你掩護，但我們是最基層的，權限有限，到時擋不住，鬧大了對你也不好」，認定案情不單純。

檢方發現，陳男得知蔡男歷次簽立切結書，但並未依切結書內容期限清除，使用範圍反而愈廣闊且顏色有異，經台糖財產管理員建議陳男採驗，他也拒絕未開挖採驗、報警或以其他法律方式提告，懷疑陳放任蔡引導車輛至台糖土地傾倒廢棄物。

不過，陳男辯稱，他以前辦理的傾倒廢棄物案件都是地面被占用，並沒有辦理過被挖土偷掩埋廢棄物的情形；他叫蔡男簽立切結書及暫緩未提告的目的，最主要還是希望以最和平、快速的方式，將案件處理掉。整個處理過程都符合台糖的規定，且以台糖最大利益為考量，絕對沒有圖利他人或損害台糖利益的意思，也未與蔡等人共犯竊占或違反廢棄物清理法的犯行。

一審以陳涉犯背信罪處刑1年8月，經上訴後，二審認為，陳男確曾於發現有2處異狀時，均有依規定通報，以及2次報警處理，且採樣檢驗土壤無異常；還要求蔡男簽立切結書，限期無條件清除地上土方，將土地騰空返還台糖，並在該處土地設有欄柵及圍籬，以防阻人車進入等積極措施，即使客觀上縱有疏失，致生損害台糖將負擔鉅額清除廢棄物費用，但他既無違背任務行為，主觀上也沒有取得自己或第三人不法利益或損害台糖利益的意圖，撤銷改判無罪。

檢方不服上訴最高法院，今年1月初遭駁回確定後，陳男請求按每日5000元折算1日支付刑事補償金，但台南高分院認為，陳因遭羈押無法工作，收入驟減，所承受精神上痛苦、名譽及財產上減損等一切情狀，以每日4000元補償為適當，經核算後，決定補償50萬4000元。