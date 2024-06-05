為提升大台中觀光旅遊環境，立法院副院長江啟臣促進「綠色經濟」，5日邀請相關單位會勘，爭取1.48億補助6案，中央補助6660萬（45％）；其中山城3案，包含「雪山坑環線步道整建工程2期」、「埋伏坪登山步道延伸烏石坑」、「東后豐自行車道起點停車空間營造」等案，預計今年10月開工，2025年底完工。

立法院副院長江啟臣（右）指出，大台中地理位置優越、自然景觀豐富、藝術人文底蘊豐沛，是推廣觀光旅遊的極大優勢。（江啟臣辦公室提供／張妍溱台中傳真）

立法院副院長江啟臣指出，大台中地理位置優越、自然景觀豐富、藝術人文底蘊豐沛，是推廣觀光旅遊的極大優勢。然而，如何提高觀光旅遊的服務品質是關鍵，除了舉辦特色活動、大型活動，針對軟、硬體需求強化提升才是真功夫，也是長期性的政策投資。

江啟臣說，交通部觀光署這次共核定6案，台中市應是所有申請縣市的「第一名」，慰協助台中市政府爭取交通部觀光署經費補助，尤其競爭型補助，更不容易，相信中央地方攜手合作，以強化台中的各項建設，讓城市的發展越來越好。

台中市政府觀旅局簡報指出，東豐自行車道為台中重要單車路線，但大量車流湧入造成停車問題，中市府盼於東豐自行車道（豐原端）及后豐鐵馬道（豐原端）入口旁，向高速公路局租用國道四號橋墩下設置停車空間，總預算1500萬，中央補助675萬元、地方編825萬，完工後可停放81輛自小客車，滿足停車需求。

另台中和平桃山部落「雪山坑步道」，以泰雅族人獵徑設置總長2.6公里步道，「巨人之手」、「櫸木四兄弟」等，中市府斥資1500萬，於去年11月完成第1期工程。第2期工程串連周邊，結合山蘇森林、櫸木林及楠木林等景點，長度約800公尺，預算需2800萬，此次獲中央補助1260萬元、中市府自籌1540萬元，完工後結合生態景點、原民歷史文化登山步道。

和平區埋伏坪登山步道烏石坑串連古圳遺址、百年櫸木等，全長為2.6公里，中市計畫延伸至鄰近景點「烏石坑」，並於雙崎部落設置停車場、公廁等，將投入1500萬改善，由中央將補助675萬、中市府配合825萬，完善整體觀光舒適度。

江啟臣表示，為提升大台中觀光旅遊環境，中市府共規畫11案改善計畫，他3月份接到案子就立刻舉行中央、地方協調會，觀光署4月底便補助6660萬，是全台所有縣市中，中央補助最多的縣市。尤其山、海線為台中主要觀光資源區，他持續關心後續工程。

江啟臣表示，包含雪山坑步道、埋伏坪等，都是較高海拔步道，性質豐富、多元、方便、且具生態性，將推動台中市觀光旅遊部分，未來可將步道分級、分類，如谷關七雄、百岳等概念，可讓本地居民、外地遊客搜集紀錄，成為宣傳主軸，將更有效的吸引遊客來訪。

江啟臣說，6月3日是世界自行車日、6月5日是世界環境日，鼓勵民眾多加親近大自然，未來邀請民眾多加利用鐵馬道與步道，希望藉由世界環境日的到來，呼籲民眾珍愛土地、親近自然。

觀旅局長陳美秀表示，東豐自行車道去年共有582萬人次到訪旅遊，較前年多190多萬人次，共創124億觀光效益，屆時人潮、車流量大，若停車空間增加，各地遊客將來訪，停車也方便。高山經濟靠旅遊，雪山坑、埋伏坪步道改善計畫，將增闢山上停車場，改善高山旅遊品質，創造台中最高經濟價值。