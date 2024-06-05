一名阿伯咳嗽咳了1年多，到處去看醫師，咳嗽卻一直沒好，輾轉到耳鼻喉科門診，醫師陳亮宇發現阿伯咳嗽，是來自聲帶麻痺，導致許多口水被吸進氣管，而禍首很可能是下咽部有癌病變，提醒若有長期喉嚨卡卡、慢性咳嗽現象，要找耳鼻喉科醫師診治，以免拖成大問題。

耳鼻喉科醫師陳亮宇在臉書粉專PO出「阿北粗四啦」文，指這名從雲林北上看診的阿伯，說自己喉嚨有痰，咳嗽已經超過一年，看過多個醫生，被診斷是慢性咽喉炎、胃食道逆流、鼻涕倒流、鼻竇炎、過敏等，咳嗽卻一直沒好轉，喉嚨就是有股黏液般的不舒服。

陳亮宇說，阿伯先前看的醫生志一同都開「愛咳痰」藥物，這個藥在新冠疫情期間紅極一時，全台大缺貨，但阿伯吃了1年多，痰還是沒有化掉，到後來愈咳愈嚴重，甚至有點喘，來到他的門診時。

陳亮宇說，他聽阿伯的聲音，就覺得聲帶有點問題，檢查後發現阿伯的聲帶幾乎不太會動，聲帶位於氣管的上方，如果完全聲帶麻痺，是會無法呼吸導致窒息，而且陳亮宇發現阿伯吞嚥功能很差，堆積了很多泡泡狀的口水在咽喉，吞也吞不下去，原來阿伯的痰，其實是一直嚥不下去的口水。

陳亮宇說，阿伯會咳嗽是因為口水的堆積與吞嚥功能變差，口水吞不下肚子，反而被吸進去氣管造成咳嗽，當然吃化痰藥還是化不掉，他用內視鏡仔細檢查後，又發現阿伯的下咽部可能有癌症病變，導致聲帶麻痺，正轉介醫學中心接受影像學檢查。

陳亮宇提醒，如果民眾有長期的喉嚨卡卡、慢性咳嗽等情況，雖然初期症狀不明顯，但是拖久了或許會變大問題，建議還是要找專業、專精的耳鼻喉科醫師確認診斷。