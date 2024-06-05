大陸央視新聞用戶端5日報導，土耳其外長費丹去年就任後，首次應邀於3日至5日正式訪問中國大陸。此訪除北京外，還赴新疆烏魯木齊和喀什參訪。費丹在接受大陸央視《藍廳觀察》節目專訪時，重申土方支持一個中國政策、支持中國的主權和領土完整。稍早也說：「反對在土耳其從事破壞中國領土完整的活動」，劍指疆獨。並高度讚賞中方在以巴問題上的立場。此外，在獲得中方認可後，俄羅斯也表達歡迎土耳其加入「金磚國家」行列。

綜合路透、《南華早報》報導，費丹於3日向中方表示，土耳其希望加入金磚國家，這是土耳其除了加入歐盟之外的「良好替代選擇」。俄羅斯總統新聞祕書佩斯科夫當地時間4日對此回應說，俄方歡迎土耳其加入「金磚」，該議題將被列入下一次金磚國家峰會的議程。

大陸央視報導，中土自2010年建立戰略合作關係以來，兩國經貿、文化、教育、旅遊、交通等各領域合作取得顯著進展。

費丹受訪時表示，相信此訪將進一步提升兩國各領域尤其是經貿領域的合作水準。例如核能、貴金屬礦產項目等有很大合作潛能。同時非常重要的是，如何實現中國的共建「一帶一路」倡議和土耳其「中間走廊」計畫進一步對接，以及推進其他互聯互通專案。

費丹此訪除北京外，還赴新疆烏魯木齊和喀什參訪。之前他指出，土方不允許在土耳其從事破壞中國領土完整的活動。在4日同中國外長王毅的會談中，費丹再次強調，土政府高度重視對中關係，恪守一個中國原則，支持中方維護自身核心利益和重大關切。土方反對陣營對抗，不認同、不支持打壓遏制中國發展的錯誤行徑，不允許任何勢力在土耳其領土上，從事損害中國主權、安全的行為。

費丹在專訪中進一步說：「改變世界，包括伊斯蘭世界中關於對新疆維吾爾族文化權利和生活方面的現有認知，不僅對中國有益，對土耳其有益，也對所有人都有益。因此，我們支持一個中國政策，支持中國的主權和領土的完整。」

與中方加強國際地區熱點問題溝通，是費丹此訪的另一重要議題。當前以巴衝突延宕，負面外溢效應加速擴散。費丹表示，土耳其在該問題上與中方有著相似立場，並強調，實現迦薩永久停火和落實「兩國方案」才是解決之道。

他指出，現在最緊要的是阻止以色列在迦薩進行的「種族滅絕」。開展人道主義援助。與此同時，國際社會應當立即落實「兩國方案」。在這一問題上土方高度讚賞中方的立場，即支持「兩國方案」，支持停火，支持人道主義援助，這些都非常重要，中國在這方面發揮了非常重要的建設性作用。