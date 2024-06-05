一名女子和日本友人聊天，對方稱小北百貨是「台灣版唐吉訶德」，統整兩間店有3大共通點，包括商品種類多、24小時營業、招牌都是黃色等，貼文引發討論，其中一名OL說，日本上司來台灣直奔小北百貨購物，也稱小北是台灣唐吉訶德。

原PO昨（4）日於《Threads》指出，日本朋友知道小北百貨是24小時營業後，驚呼「那就是台灣版唐吉訶德耶」，並統整兩間店的共通點，包括商品種類多、24小時營業、招牌都是黃色等。

一票網友也認同，讚小北百貨商品玲瑯滿目，美妝、飲料、泡麵、文具、園藝、五金等一應俱全，24小時營業方便在有緊急需求時採買，不過也有人認為小北和唐吉訶德仍有差異，小北沒有販售熟食，只有民生必需品，屬於生活五金百貨。

也有女網友說，日本上司到台灣玩，一直叫她查小北百貨的門市據點，並稱小北百貨是台灣的唐吉訶德，要買小學生用的作業本給兒子用；另也有人去年跟團到日本玩，當地導遊也說唐吉訶德等同於台灣的小北百貨。