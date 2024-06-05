基本安全訓練示意圖，救火實作訓練。（航港局提供／蔡明亘台北傳真）

疫後郵輪產業復甦，郵輪靠泊量持續增加，交通部航港局表示，依目前郵輪預報資料顯示，今年將靠泊482艘次，相較去年327艘次，大幅成長47％，進出港旅客今年有望達到81.6萬人次，顯見郵輪人才培育需求增加，航港局將以4大面向，培育人才並協助國人登輪工作。

航港局指出，目前以放寬參與國際郵輪就業規定、推廣在校取證、跨校合作及辦理餐勤人員基本知能訓練班等面向，培育台灣郵輪人才，為讓更多優秀海事、觀光及休閒人才能上國際郵輪工作，2016及2017年間已完成法規鬆綁，對想至郵輪旅客或事務部門工作者，還未取得船員服務手冊前，可先參加基本安全訓練及安全意識2項船員專業訓練，取得合格證明後，再至航港局各航務中心申請船員服務手冊。

航港局表示，這2項船員專業訓練上課天數約11天，費用約1萬3000元，因各訓練機構船員專業訓練自費班開課時間及費用不同，詳細報名資訊請洽訓練機構。

航港局提到，2017年起輔導海洋觀光、餐飲等系所將郵輪工作所需船員訓練融入學校課程，使學生能在校取證，目前計有台灣海洋大學海洋觀光管理系、高雄科技大學海洋休閒管理系、台北海洋科技大學餐飲管理系和旅遊管理系共3校辦理。

除推廣海事校院觀光或餐飲科系融入課程外，航港局也協調國立高雄餐旅大學與國立高雄科技大學合作辦理「郵輪產業人才培訓」，高餐學生於大二選修完成後也能在校取證，據以結合高餐觀光及餐飲專業與高科大船員培訓專業，讓更多學生上郵輪服務。

若國人有意願在船上擔任大廚，航港局提醒，因需符合國際公約MLC規範，除需取得前述2項船員專業訓練證書外，還需完成餐勤人員基本知能訓練，上課天數2天，費用6000元，課程包含食品和個人衛生、膳食健康安全與實務中毒、食品儲存、備料管理、環境保護及實用廚藝。

航港局表示，今年4月中華航業人員訓練中心已開班，後續是否再開班需視登記人數是否已達到開班下限，如有開班需求，航港局將盡速核備，請有意願者逕洽中華航業人員訓練中心登記，實際費用及開班與否則以訓練機構公布為主。