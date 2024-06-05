女星李妍瑾和大8歲老公「小人物」，被爆在農曆年前離婚，原因據傳是財務問題及男方不堪多次遭到家暴，導致這段婚姻僅4個月就宣告結束，而男方背景也遭起底，是本名為任德榮的四海幫高級幹部。對於種種傳聞，男女雙方稍早都做出回應，任德榮更強調希望與李妍瑾有「復合機會」。

根據《CTWANT》報導，李妍瑾被爆和老公在今年農曆年前離婚， 依照周遭親友說法，主要是李妍瑾經濟壓力太大，造成雙方在婚後對財務問題產生分歧，不僅多次爆發爭執，男方還屢遭家暴，才決定選擇放手離開。而男方背景也正式曝光，傳出本名叫任德榮，年約45歲，是四海幫高級幹部，本身從事私人借貸金融相關行業。不過他稍早出面否認此事，強調自己只是一名生意人。

李妍瑾前夫被爆是四海幫高級幹部，不過遭到本人否認。（圖／li_yen_chin IG）

李妍瑾直播時坦言因為「錢」的問題，才會決定結束婚姻。而根據《ETtoday》報導，前夫任德榮表示李妍瑾是很單純的人，彼此財務也分得清楚，曾得知李妍瑾為了公司撐的很辛苦，一度拿兩百萬給她周轉，不過卻遭拒絕，無法理解為何報導竟與實情不符。李妍瑾則是澄清沒有每個月拿前夫30萬，強調婚前到婚後僅20多萬，包括去日本時前夫贊助的費用，而前夫曾送給她的精品，包括盒子都還保留著，甚至要對方直接拿去賣掉。

雖然已經離婚，不過李妍瑾相當感謝前夫給她一段美好時光，無奈自己沒辦法做好妻子本分，並強調「手牽手一起去辦離婚，離婚後也互相擁抱」，接著強調前夫是對自己最好的男人。至於任德榮則是直率表示「期待有復合機會」，不難看出兩人是好聚好散，讓傳聞不攻自破。對於兩人曾到診所取卵做人，如今因為離婚恐被銷毀，李妍瑾表示不知道能否好好養育小孩，目前暫不知道如何處置。

李妍瑾稍早在臉書再度做出回應，她表示謝謝大家關心，希望外界不要捕風捉影，跟前夫離婚不僅沒有金錢糾紛，也沒有涉及家暴，純粹只是因為自己「太忙了」 ，加上分隔兩地也是關鍵因素，如今即便已經簽字，也是互相擁抱祝福對方，而且持續有再聯繫，畢竟前夫也公開表示是「一輩子的家人」，倘若如傳言一般，彼此早就已經撕破臉，甚至打離婚官司求贍養費，不過這些事並沒有發生上，如今她只希望「能各自過好彼此」，目前會繼續打起精神去工作，仍不忘自嘲：「我也想知道雞排去哪裡領」 。