桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊勇奪T1聯盟年度總冠軍，桃園市長張善政5日在市政會議接受獻獎，讚不但是隊史第一冠、也是桃園第一冠。(蔡依珍攝)

桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊勇奪T1聯盟年度總冠軍，桃園市長張善政5日在市政會議接受獻獎，讚不但是隊史第一冠、也是桃園第一冠。(蔡依珍攝)

「今天開始，桃園也是籃球之都！」桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊勇奪T1聯盟年度總冠軍，桃園市長張善政5日在市政會議接受獻獎，讚不但是隊史第一冠、也是桃園第一冠，和雲豹營運長顏行書都笑言原本想多看幾場，豈料「球員太強」4場就把對手剃光頭了，張也分享一同賞球的妻子被「圈粉」，雖然頂著護頸仍很投入，「比跟我吵架還激動！」

「真的非常、非常開心，雲豹4比0贏了對手，拿下隊史第一座總冠軍！」笑言站在「巨人」前面致詞的張善政說，他當下就打電話恭喜雲豹執行長張建偉，並邀請到市政會議分享喜悅，他笑說原本想看7場，結果4場就把對手剃光頭了，直讚籃球賽非常刺激，一分一秒都很緊湊、不能眨眼，中場電豹女表演也很好看，全場都沒冷場。

張善政也分享自己看球屬於冷靜型，一同進場看球的妻子被「圈粉」則相對興奮，看到對手罰球頻高喊「不會進」，「激動程度遠超過跟我吵架！」非常樂在其中。他也笑言控球後衛蔣淯安明明和他一樣身高，球季卻好他100倍，自嘲年輕時根本沒得比，引的全場大笑。

張善政提到，過去都是三級棒球優勝球隊到市政會議獻獎，不曾有職棒或職籃，但籃球是一個非常容易普及的運動，幾乎每個學校都有籃球場，市府會繼續大力鼓勵職籃以及各級籃球在桃園的發展，也希望雲豹奪冠能帶動各級學校的籃球運動，提供誘因跟助力。

「來的太快！」張建偉除感謝市府和市民支持與愛戴，也分享奪冠真的不容易，辛苦3年終以4：0拿下隊史首座總冠軍，笑說本來想把冠軍留在主場，「但球員太強了！」不只是桃園台啤永豐雲豹第一冠，也是桃園第一冠，榮耀屬於所有桃園。

「桃園好地方歸功地利和人和！」張建偉說，當時落腳桃園就喊出「豹達桃園！」，他希望讓大家知道，桃園不只是交通中樞，更是運動之都，非常值得喜愛運動的人都來投資，不管是人才、育才、運動或學業。他也特別指著張善政讚「人和」，也也分享市長和夫人幾乎能到就到，夫人就算帶傷仍然很激動，笑說：「血液循環好比較快！」

蔣淯安則提到自己是第一次拋彩帶，還要同袍教才會拋，真的很開心，感謝市府跟雲豹老闆、球迷撐著，身為球員就是在球場好好發揮自己，把冠軍獻給桃園，他也笑說自己是第一次進市府會議室，讓張善政笑答，「以後可以每年都來！」

顏行書也說自己第一次進到市政會議，他說自己原本也和市長一樣盼望多打幾場，期盼打到第5戰到主場封王拋彩帶，「但因球員真的太強了！」，他希望未來能吸引更多桃園市民進場為桃園加油、雲豹加油。