桃園市長張善政5日在市政會議再度細數桃園的5大優勢向輝達喊話，強調是桃園是世界上最大的AI伺服器生產基地，又位處台北到新竹的中間點，可匯集所有大學優秀學生成輝達研發基地的人才基礎，加上桃園本來就是物流重鎮和國門之都，有利出口，希望輝達台灣或美國總部的人能來桃園看看，主、客觀條件下桃園都是最吸引輝達落腳的地方，他有信心也樂觀其成。

「施振榮的話應驗了！」張善政說，輝達執行長黃仁勳回台灣參加Computex，掀起一陣旋風，他分享禮拜天晚上看了黃在台大體育館的演講，內容一一回應當年他的老闆、宏碁集團創辦人施振榮所言。他提到自己在國科會擔任高速電腦中心主任時，一套超級電腦要好幾億，施振榮曾言，有一天超級電腦會變成以個人電腦或是半導體為處理機基礎的設備及產業，果不其然，若干年過去，現在NVIDIA輝達就是這樣的一個範例，黃簡報提的技術他都還隱隱約約有一點基礎，聽起來非常熟悉。

「不是跟大家瘋搶，而是桃園有最好的基礎！」張善政提到，輝達要在台灣設立一個Design Center，桃園現在有非常好的基礎，桃園已經是世界上最大的AI伺服器生產基地，譬如說鴻海、廣達等大家耳熟能詳的廠都在桃園，而AI伺服器裡面最重要的組件，大部分都是採用NVIDIA的晶片，所以桃園基礎非常好。

張善政也說，再加上從台北、新北、桃園到新竹大生活圈裡面有非常多大學，桃園位居台北跟新竹中間，最有利的條件就是能把台北、新北、桃園到新竹所有大學的優秀學生匯集在一個中間點，變成未來輝達研發基地的人才基礎，相對的跟所有大學的人才互動也會非常密集。

張善政還說，桃園是物流重鎮，輝達已經進駐遠雄自貿區港區，將會是台灣人工智慧伺服器出口的一個匯集點，這又是桃園另外一個優勢。桃園也有很多土地如青埔、亞洲新矽谷、以及本周開幕的會展中心旁有一大塊土地正在標售。

「希望不管是台灣或是美國總部的輝達人，有機會都能到桃園來看一看！」，張善政說，不管是青埔或是其他產業園區，桃園從客觀環境、主觀環境來看都是一個非常好的地方，他相信會是最吸引輝達落腳的地方，對於爭取輝達的研發中心或是Design Center到桃園設置，他是樂觀以待，也非常有信心。

「桃園絕對走在世界潮流上！」張善政也鼓勵市府團隊，從台北國際電腦展連續攻佔頭版可見台灣產業實力在國際上數一數二，讓國際也不容忽視，而近來AI人工智慧風起雲湧就是緣起於超級電腦發展，他上任後開始推動「智慧桃園」，背後也是人工智慧，桃園發展絕對符合國際趨勢、走在國際尖端，從本周副祕書長率團到新加坡參加世界城市高峰會分享智慧桃園成果，廣受其他城市好評和注目就可推知一二，他會持續帶領桃園改善大環境，讓更好產業進駐，將桃園打造為最亮眼城市。