台灣熱炒店料理多樣，一名網友好奇，去熱炒店哪道菜必吃，並列出一長串菜名，引起網友熱烈回應，其中鳳梨蝦球、五更腸旺最多人點名，其中有人質疑「宮保皮蛋」是什麼東西，皮蛋味重，又炸又炒變成一道菜「不就跟噴（台語：廚餘）一樣了」，讓眾人吵翻。

原PO日前在PTT發文，到熱炒店吃飯哪道菜必點？他列出一些常見料理，包括鳳梨蝦球、九層塔蛋、蔥油雞、宮保皮蛋、金沙中卷、蔥爆牛肉、炸三鮮、糖醋排骨、煎豬肝，好奇有哪些菜色必吃。

在這些菜色中「宮保皮蛋」意外引起大家討論，有網友喊「宮保皮蛋是啥鬼？」認為皮蛋本身味道很重，炒一炒就溶了，結果又炸又炒「整道菜不就跟噴一樣」；但也有人反駁「皮蛋會先裹粉油炸，哪會炒一炒就溶」、「就炸皮蛋拿去炒，沒那麼糟啦」、「宮保皮蛋好吃，我家這邊便當店偶爾有」。

此外，最多網友點名的熱炒料理是鳳梨蝦球、五更腸旺，還有人說，必點客家小炒、蔥爆牛肉、蚵仔酥、蒜泥白肉，也有網友走吃飽路線，點名「炒飯、炒麵然後吃飽了」、「炒飯打包外帶」。

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