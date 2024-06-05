明星夫妻檔狄鶯和孫鵬的獨子孫安佐，在泰國呼麻又私闖民宅露臀部，被屋主報警處理。消息傳回台，狄鶯稱兒子被下蠱，始作俑者是前女友阿乃，卻遭孫安佐強力否認，並控訴孫鵬偷放符水。對此，同樣是母親的女星陶晶瑩，心疼孫安佐的遭遇，也相信狄鶯、孫鵬很愛孩子。

陶晶瑩和媒體人吳小帽（本名吳禮強）在節目《陶色新聞》中，提到孫安佐近期惹出的爭議。看到孫安佐在直播指出，孫鵬偷放的符水喝起來有苦味，陶晶瑩表示她曾嘗試喝過符水，「好像也還好」，沒有喝到苦味，也說孫安佐在直播亮出的那桶水很清澈，看起來沒有沉澱物。

飛碟聯播網《陶色新聞》陶晶瑩 主持 2024.06.04. 孫安佐惹議行為成媒體社群關注焦點！張學友相隔6年重返小巨蛋開唱！珍妮佛洛佩茲因傳婚變取消演唱會？feat.吳小帽＃孫安佐＃張學友＃jlo

陶晶瑩以媽媽的角度來評論孫安佐，「我是覺得有點心疼啦，顯然他有點無助了」。陶晶瑩也替狄鶯和孫鵬緩頰，提到大家都是第一次當父母，一路上都在學習，心情是很忐忑的，午夜夢迴常思考自己的管教方式是否恰當，「我相信這對夫妻是愛孩子，但方法對不對，我覺得自己沒有養過孩子，很難說對不對。」

陶晶瑩心疼孫安佐，也不捨狄鶯、孫鵬被外界指責。（圖／狄鶯臉書）

而看到網友留言「狄鶯的愛扭曲了」，陶晶瑩回應：「扭曲是一種判斷過、批判性的形容詞，我反而認為狄鶯的愛很滿。」她提到，每個孩子都是不一樣的個體，可接受的管教方式皆不同，而每對父母都會相信自己的管教方式沒錯，「不然他會瘋掉」。但如果身邊有朋友給予具建設性的建議，父母可平衡一下管教方式，「一直覺得自己是對的父母，我也覺得很可怕。」

孫安佐2日接受媒體採訪。（圖／中時資料照）

孫安佐2日在住家附近的公園受訪，提到阿乃時都會摀住嘴巴，受訪結束後還無厘頭對著鏡頭自言自語唸起動漫日文台詞，身心狀況令人好奇。陶晶瑩看到這幕也做出評論：「他真的有很多話想說，很多情緒過去是沒有出口的」。

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