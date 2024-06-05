警方交通管制點。（淡水警分局提供）

傳承百年歷史的年度宗教盛事「淡水清水巖清水祖師遶境」將於端午節熱鬧登場！今年的遶境活動將於6月10日下午4時開始，進行首日的「暗訪」，並於次日10時30分展開「平安遶境」，活動將持續兩天。預計期間適逢端午連續假期，將吸引數萬名朝香信徒、參觀民眾及遊客參與。屆時，本轄道路交通將受到嚴重衝擊。

為確保宗教盛事順利舉行，淡水警分局將在活動期間結合警、民力進行交通疏導，針對遶境路線實施彈性交通管制，相關管制範圍如下：

一、管制區域：

淡金路（登輝大道）以西、新春街與中山北路212巷口以南、中正路以東的淡水區內主要道路。活動期間內，除住戶、在地居民、公務車、救護車、媒體採訪車及Ubike運輸車輛外，非淡水市區內住戶的汽車禁止進入市區。管制時段為6月10日下午2時至晚間12時，及6月11日早上8時30分至晚間12時，共設19處管制點。請駕駛人配合警方交通指揮引導。

二、公車改道：

管制時段內，所有公車（含免費接駁公車）將改道不行經淡水市區，起迄站設於捷運淡水站前廣場。為方便客運車輛進出，鼻頭街的管制時間將區隔為雙向通行。

三、交通資訊發布：

客運業者及臺北、新北大眾捷運公司將提供管制與公車改道及臨時招呼站設置等乘車訊息。淡水警分局呼籲用路人為節省行車時間，請避開遶境活動時間、路線及管制路段，多利用淡金路行駛。住戶如欲進入管制點，請出示身份證明文件。前往淡水地區的遊客請務必在出發前查詢相關動線，並可透過警察廣播電臺及CMS路況發布的資訊了解最新情況。此外，淡水警分局官方臉書、新北市政府交通局及淡水客運股份公司等網站也將發布相關管制訊息。建議多搭乘大眾運輸系統，避免因交通管制影響出遊興致。