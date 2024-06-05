現代人重視養生，對於保健食品的需求非常大，然而也有不少人購買後常忘記食用，究竟放到過期還能不能吃？對此，營養師林世航列出常見3款保健食品，分別為維生素B群、魚油及益生菌，依照各自特性情況也有點不同。其中像是過期B群含量可能會下降些，但不太會有食安問題；而過期益生菌，菌量會下降非常多，在保存期限前食用完最佳。

關於過期保健食品是否仍能食用，營養師林世航在好食課YouTube頻道發影片指出，基本上不會有食安疑慮，但可能會有含量減少的問題，不過其種類繁多，每款的情況也不太相同。

林世航接著說，像是過期B群可能會被氧化，導致含量會下降一點，但不至於到完全歸零，所以仍可食用，不會有太大問題。

而過期魚油，林世航提到，其主要成分為EPA與DHA組成的Omega-3脂肪酸，穩定性較低，在經過空氣或光照狀態下，會降低一些、分解，但通常會添加維生素E，所以仍可保護到它的含量。不過，他也強調，一旦打開後發現裡面出現油耗味，務必立即丟棄不要食用。

值得注意的是，益生菌較為特別，林世航說明，因大部分的益生菌產品都是活菌粉狀態，過了保存期限後，菌量會下降非常多，所以盡量在保存期限前食用完畢，才是較佳的做法。