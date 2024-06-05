輝達創辦人暨執行長黃仁勳魅力席捲全台，譯者、作家蔡世偉分享冷知識，他發現黃仁勳和「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）同年同月同日生，都是1963年2月17日出生，笑說「當天是否天有異象？」引發熱議，還釣出命理師回應，「這個日子確實相當特殊，氣勢獨旺。」

蔡世偉在臉書發文表示，最近大家都在談黃仁勳，但他對科技、股市或是國際局勢沒有懂太多，不過可以分享一個冷知識，「麥可喬丹跟黃仁勳同年同月同日生，有夠巧，或者應該說，有GOAT巧。」

蔡世偉說，兩位神人都是1963年2月17日出生，笑稱「當天是否天有異象，蒼龍在空中盤旋，山羊在地面奔跑？」由於黃仁勳出席公開場合總是穿著黑皮衣，因此蔡世偉特地附上一張麥可喬丹穿皮衣的照片。

話題引發討論，網友紛紛留言「也太巧了，這個日子厲害」、「兩人都是水瓶座，都開創了一個時代」、「證明了這時段出生的都不簡單，而且都能成為行業中的巔峰」；也有網友笑說「一個是美國時間，一個台灣時間，差了15個小時，不知道這樣怎麼算時辰。」

貼文還釣出一名命理師回應，他直言，以命理的角度來看這個日子確實相當特殊，「該日為癸卯年、甲寅月、辛卯日，寅卯都為東方木旺，為木年木月木日，甲則象徵參天大樹，三柱干支中眾木成森林，氣勢獨旺。」

（本文經「King Wayne蔡世偉」授權引用。）